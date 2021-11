F1, Christian Horner: “A próxima pista deverá favorecer a Mercedes” | AutoSport

Nunca se sabe muito bem se é ‘mind games’ ou um sentimento verdadeiro, mas Christian Horner diz achar que a Mercedes é favorita para a estreia da Fórmula 1 em Jeddah. Os campeonatos estão equilibrados, a Red Bull tem neste momento 10 vitórias face às oito da Mercedes, com estes a terem uma vantagem de cinco pontos no Campeonato de Construtores, enquanto Max Verstappen tem oito pontos de avanço nos Pilotos face a Lewis Hamilton: “A próxima pista deverá favorecer a Mercedes. Abu Dhabi, com as modificações aí feitas, quem sabe? Tem sido incrivelmente equilibrado, temos oito pontos de avanço na liderança do campeonato de pilotos, reduzimos a liderança da Mercedes no campeonato dos Construtores para cinco pontos, pelo que ambos estão totalmente em aberto. E isso é fantástico, levar esta luta até ao fim deste campeonato”.