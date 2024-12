F1, Christian Horner: “a McLaren merece o troféu e o Max (Verstappen) foi extraordinário”

Para nós, numa época em que vencemos nove corridas, mais do que qualquer outra equipa, e defendemos com sucesso o Campeonato de Pilotos, foi um ano excecional. O Max foi extraordinário. Foi uma época longa, com 24 corridas, e nada disto teria sido possível sem o trabalho árduo de todos, tanto aqui na pista como em Milton Keynes, a sua vontade e determinação contínuas ao longo do ano foram longas e implacáveis, tal como o apoio de todos os nossos parceiros, sem eles nada disto seria possível e estamos extremamente gratos por tudo o que eles nos proporcionam e pelo que continuamos a construir, igualmente um agradecimento especial à Honda e à sua consistência e contribuição.

A Red Bull não fica no terceiro lugar do Mundial de Construtores desde 2019, foi dois anos segundfa em 2020 e 2021, venceu em 2022 e 2023, mas este ano foi Sergio Pérez que estragou tudo…ou quase! Em Abu Dhabi, e segundo lugar nos construtores nunca foi um cenário muito provável, e como e lógico os seus dois pilotos se terem metido em ‘trabalhos’ logo nos primeiros momentos da corrida também não ajudou.

