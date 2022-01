F1, Christian Horner: “A grelha tem muitos pilotos jovens entusiasmantes” | AutoSport

Christian Horner não esconde o seu entusiasmo quando olha para o futuro da F1, com os atuais jovens pilotos que temos na grelha. A renovação tem acontecido de forma gradual com jovens promessas a assumirem o lugar de pilotos mais velhos que se vão despedindo da competição e com isso temos muitos jovens talentos que prometem animar o desporto nos próximos anos.

Christian Horner falou do que espera do futuro e revelou o seu contentamento por ver o talento que existe atualmente e que vai continuar a existir nos próximos anos:

“Penso que a Fórmula 1 está em grande forma neste momento porque há muitos jovens pilotos excitantes”, disse Horner ao World Is One News . “Claro que o Max tem apenas 24 anos, mas tem uma geração inteira à sua volta, como Charles Leclerc, George Russell na Mercedes este ano, tem Lando Norris que parece excitante, Carlos Sainz… Há muitos pilotos que têm uma idade semelhante que vão lá estar nos próximos 10 anos ou mais. Acho que isso é ótimo para o desporto, é ótimo para a competição e vai ser excitante ver como se desenrola”.