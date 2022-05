F1, Christian Horner: 7 equipas podem falhar corridas sem aumento do teto orçamental | AutoSport

O responsável da Red Bull acredita que se nada for feito em relação ao aumento do limite orçamental definido pelo regulamento financeiro da Fórmula 1, sete das 10 equipas podem não estar presentes nas últimas corridas da época para cumprirem o orçamento. Em causa, como já demos conta anteriormente, está o aumento da inflação e a subida dos preços da energia e dos transportes. Para o britânico, a FIA terá de ajudar as equipas se quiser uma Fórmula 1 com todos presentes na grelha de partida.

“Sete das equipas provavelmente precisarão de falhar as últimas quatro corridas para cumprirem o limite orçamental”, explicou Horner, citado pela BBC. “Não se trata apenas das grandes equipas. São as equipas no meio do pelotão que estão realmente a debater-se com questões da subida da inflação”.

Horner salientou que a FIA deve abordar o problema aumentando o limite orçamental tendo em conta o aumento dos custos ou oferecendo apoio adicional às equipas.

“A FIA tem o dever de cuidar. Sei que estão a levar a sério. As faturas da energia, o custo de vida, os custos sobem exponencialmente, e a F1 não é exceção. O transporte de mercadorias quadruplicou e isso não é algo que possamos controlar”.

Como noticiado anteriormente, esta não é uma matéria unânime entre as dez equipas. A Alfa Romeo, Alpine, Haas e Williams votaram contra uma proposta de aumento do teto orçamental na reunião da Comissão de F1 da FIA.