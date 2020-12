F1, Christian Horner: “60% do RB16 mantêm-se no carro de 2021”

Para 2021, como medidas para cortar custos, existem algumas restrições em termos de regulamento, como por exemplo o ‘congelamento’ dos chassis. Apesar disso, existem sempre algumas partes aerodinâmicas que as equipas conseguem desenvolver. Para a Red Bull Racing, 60% do RB16 deve estar presente no carro de 2021, segundo o chefe de equipa, Christian Horner.

Horner explicou ao motorsport.com que “60% do RB16B (carro de 2021) deve vir do RB16. Como todos, temos de manter muitos componentes para o próximo ano. Temos uma boa base e acho que já sabemos das partes fracas”.

“A Mercedes vai continuar a ter um pacote muito bom, mas nós vamos usar todas as informações e ferramentas disponíveis para fazermos o melhor trabalho. Em termos de chassis, suspensão e caixa de velocidades deve ser o mesmo. Podemos ver que ao longo dos meses estamos cada vez mais perto dos Mercedes e isso é algo encorajador”, finalizou Horner