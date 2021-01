F1: China pretende adiar corrida. Portugal pode ser hipótese

Ao que parece o Grande Prémio da China também se junta ao Grande Prémio da Austrália em termos de um possível adiamento da corrida de 2021. Em 2020, o Grande Prémio da China também foi adiado e depois cancelado, devido à pandemia do coronavírus.

Em novembro de 2020, a Fórmula 1 revelou um calendário com 23 corridas para 2021, mas a pandemia do coronavírus está longe de terminar, a situação global não está normalizada, por isso, devem existir muitas alterações.

De acordo com o promotor do Grande Prémio da China, em declarações ao autosport.com, afirmou que já estão em contato com a Fórmula 1 para adiar a corrida na China para a segunda parte da temporada: “Estamos em contato regular com a Fórmula 1. Ainda existe incerteza sobre a nossa corrida ser na primeira metade do ano, em abril”, afirmou o diretor da Juss Event (promotora do Grande Prémio), Yibin Yang.

“Estamos à procura de trocar para a segunda metade do ano e já fizemos o pedido formal. Agora esperamos conseguir isso”, concluiu Yang.

Este adiamento abre uma vaga na primeira metade da temporada, juntamente com a vaga de 25 de abril, originalmente planeada para o Grande Prémio do Vietname, que, ao que tudo indica, não se vai realizar, com Imola a estar muito perto de fechar essa data.

Quando à vaga do Grande Prémio da China, 11 de abril, segundo o autosport.com, Portugal e o Autódromo Internacional do Algarve são hipótese. Resta aguardar pela decisão da F1, sendo certo que sorri cada vez mais a hipótese Portugal em abril ou início de maio, antes do GP de Espanha de F1.