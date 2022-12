F1: Chegada da Honda à Red Bull evitou saída de Adrian Newey | AutoSport

O sucesso regressou a Milton Keynes e a Red Bull recuperou o cetro de campeã do mundo de construtores com Max Verstappen, a estrela da equipa, a ser bicampeão do mundo. A outra estrela da equipa, Adrian Newey também voltou a sorrir, depois de uma fase em que quase abandonou a Red Bull.

Os tempos da parceira Red Bull / Renault foram bons até 2014. A entrada no era híbrida não foi feita com o pé direito pela marca francesa, com uma unidade motriz bem abaixo da concorrência. A convivência entre a Red Bull e a Renault foi piorando a cada corrida em que a performance dos motores franceses não era a desejada pela equipa austríaca. A frustração foi subindo de tom e o divórcio acabou por ser inevitável. Newey reconheceu que foram tempos difíceis e que ponderou a saída da Red Bull. A chegada da Honda mudou o cenário:

“Nessa altura estava bastante desiludido com tudo, na medida em que quase fui para a Ferrari”, explicou Newey à The Race. “Embora me sentisse feliz na Red Bull, e não queria realmente mudar de equipa, a única coisa que me levou a pensar em mudar era que estávamos presos a um motor pouco competitivo. Tínhamos um fornecedor que parecia mais interessado no marketing do que em ser realmente competitivo. Se tivermos um fornecedor com uma unidade motriz que esteja abaixo dos concorrentes, mas que demonstre um desejo real e uma vontade de a consertar e avançar, então aceitamos. Mas uma que não o reconheça, que fica para trás e não parece estar interessada em fazer nada a esse respeito é mais difícil. Por isso, causou-me a perda de motivação”.

“Não queria mudar de equipa e foi aí que entrou o projeto do Aston Martin Valkyrie. Manteve-me motivado e ocupado durante algum tempo e uma vez que tínhamos assinado o acordo com a Honda, ficou claro que tínhamos um parceiro que talvez não estivesse lá nessa altura, [mas] tinha o impulso e a motivação para lá chegar, o que mudou as coisas”.