F1: Chefes de equipa gostam da maior liberdade dos regulamentos técnicos para 2026

O chefe de equipa da McLaren, Andrea Stella, e o chefe da Williams, James Vowles, elogiaram as recentes alterações aos regulamentos da Fórmula 1 de 2026, que introduzem mais liberdade no desenho dos carro e níveis de downforce mais elevados.

As regras atualizadas permitem às equipas um maior controlo criativo sobre a aerodinâmica dos carros, o que pode levar a designs diversos em toda a grelha e a níveis de desempenho mais próximos dos carros atuais. O diretor da FIA, Nikolas Tombazis, estima que as modificações tornarão os novos carros cerca de dois segundos por volta mais rápidos do que o inicialmente previsto.

Stella sublinhou a maior margem para a inovação, permitindo que as equipas aproveitem o seu conhecimento acumulado para criar designs únicos, uma mudança que a McLaren tem defendido. Vowles também apoiou as revisões, afirmando que a maior flexibilidade permitiria às equipas explorar novos conceitos aerodinâmicos e melhorar o desempenho do difusor. Ambos os diretores de equipa acreditam que estas alterações irão encorajar a variedade de designs de carros, acrescentando entusiasmo competitivo ao desporto.

“Com o recente anúncio da geometria do carro, especialmente do ponto de vista aerodinâmico, basicamente duas coisas principais foram alcançadas: uma é um nível de downforce muito mais alto e a segunda é mais liberdade”, explicou Stella aos repórteres no Brasil. “Nós gostamos das duas coisas. Congratulamo-nos com mais liberdade, penso que isto dará às equipas a possibilidade de usarem o seu conhecimento, as suas metodologias, o conhecimento que foi acumulado ao longo dos anos, mesmo com regulamentos diferentes, é uma forma de criar alguma diferenciação. Por isso, sempre defendemos este tipo de abordagem e congratulamo-nos com o facto de haver mais liberdade.”

“Agora temos mais liberdade e podemos ver uma direção diferente para onde vamos” disse Vowles. “Por isso, há mais dispositivos de controlo do fluxo de ar, o que leva a mais downforce, mas há uma diferenciação entre as equipas. O que também tem sido muito positivo é que ainda há algumas pequenas áreas de melhoria em torno do difusor. Mas, mais uma vez, é ótimo ver as equipas e a FIA a trabalharem lado a lado para melhorar esse aspeto, porque sempre que se faz uma alteração dessas, isso tem algumas consequências. Mas penso que o que vamos ver agora é que, em vez de todas as equipas trabalharem nos mesmos poucos milímetros, haverá alguns conceitos diferentes. Pessoalmente, acho que isso é bom para o desporto”.