F1, Chefes de Equipa e a FIA: “ser rápida, transparente e que chegue à conclusão correta, sejam quais forem” | AutoSport

Nos últimos dias o comité de Ética da FIA teve de investigar o seu próprio presidente por suspeitas de interferência. A diretora-geral da Academia de F1, Susie wolff apresentou uma queixa criminal, tendo em conta as alegações que lhe foram imputadas e que o mesmo Comité de Ética julgou infundadas.

A FIA está também a seguir o ‘Caso Horner’ e ainda recentemente emitiu um comunicado em resposta à suposta queixa enviada ao seu gabinete de conformidade sobre a situação interna na Red Bull.

Alguns chefes de equipa foram questionados quando à possibilidade de, quando os adeptos, a família e os amigos lhes perguntam se o organismo regulador está à altura da tarefa de policiar o desporto, o que estes respondem?

Zak Brown (McLaren): Todos os casos que vieram a lume nos últimos tempos são situações muito graves. Penso que estamos a viver em 2024 e não em 1984, o que significa transparência total. Penso que as três situações são diferentes, mas são todas muito graves e penso que temos de garantir que as coisas são feitas de uma forma transparente e verdadeiramente independentes.

Penso que todos devem saudar a transparência. Sei que toda a gente gostaria que estes vários temas nos permitissem voltar ao automobilismo, mas penso que até que todas as perguntas sem resposta sejam respondidas, as pessoas continuarão a fazer perguntas. Por isso, não acho que seja uma boa situação estarmos a fazer três corridas e ainda estarmos a falar sobre estes assuntos.

Não tem havido transparência e temos de garantir que todos têm a mesma oportunidade de falar.

E nós não sabemos mais ou menos do que o público. Por isso, penso que é importante que a FIA, enquanto organismo que nos rege, aborde esta questão de forma rápida e transparente e chegue às conclusões corretas, sejam elas quais forem”.

Peter BAYER (RB): São casos muito diferentes. Tendo estado na FIA durante um par de anos e sendo responsável pelo lado do desporto motorizado do regulador e legislador do desporto motorizado, penso que são certamente capazes, porque há pessoas eleitas que têm funções.

Existe um comité de ética independente. Desde que eu estava lá, criámos o responsável pela conformidade, linhas directas para denúncias e outras coisas. E penso que uma das coisas que vemos é que o desporto cresceu imenso num período de tempo muito curto. E muitas pessoas estão a pedir transparência. Temos de tentar perceber onde podemos ter transparência, porque quando se trata de tópicos individuais ou de queixas que chegam através de uma linha direta de denúncia, temos de nos certificar de que existe uma garantia e proteção absolutas das pessoas que fazem a denúncia.

Quando se trata de contratos de trabalho, em qualquer parte do mundo, estes não devem ser partilhados com ninguém. Por isso, é difícil. Mas acho que, como desporto, temos de aprender e crescer através destes processos e esperamos poder voltar a concentrar-nos nas corridas”.

Fred Vasseur (Ferrari): “Concordo no que diz respeito à necessidade de transparência em todos estes casos. Sinceramente, os fãs não me estão a perguntar nada sobre isto. Os fãs estão a falar de sobreviragem, de subviragem, de competição. E acho que é mais uma questão da imprensa e de falar sobre estes casos. Nunca tive um adepto ou um convidado que me perguntasse sobre o processo judicial. Por isso, penso que, numa determinada fase, talvez tenhamos de nos concentrar na nossa atividade.”

FOTO Getty Images / Red Bull Content Pool