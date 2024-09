F1: Chefe do departamento de estratégia da Red Bull deixa a equipa e segue para a McLaren

Este é o segundo nome de peso que a McLaren “rouba” à Red Bull, depois de Rob Marshall. Sob a liderança de Stella, a McLaren deixou de lutar na parte de trás da grelha na época passada para se tornar candidata ao título. Lando Norris está atualmente 52 pontos atrás de Max Verstappen no campeonato de pilotos, com a McLaren a liderar a Red Bull por 41 pontos no campeonato de construtores.

O chefe de equipa da McLaren, Andrea Stella, elogiou a experiência de Courtenay, afirmando que ele irá desempenhar um papel fundamental na liderança da equipa, que pretende competir por vitórias e campeonatos. Courtenay irá responder ao diretor de corridas da McLaren, Randeep Singh, para ajudar a desenvolver as operações desportivas da equipa. A Red Bull espera que Courtenay fique até meados de 2026, mas a McLaren deverá tentar negociar uma saída com mais brevidade.

Esta é a terceira saída de um responsável de alto nível da Red Bull em cinco meses. Antes, Adrian Newey e do diretor-desportivo Jonathan Wheatley já tinham decidido que iam abandonar o projeto, eles que tinham sido peças fundamentais no sucesso da equipa. Newey irá para a Aston Martin em 2024, enquanto Wheatley deverá tornar-se o chefe de equipa da Audi (atualmente Sauber) em 2025.

O chefe do departamento de estratégia de corrida da Red Bull, Will Courtenay, vai deixar a equipa após 14 anos para se juntar à McLaren como diretor-desportivo.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros