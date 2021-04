F1: Chefe da Prema nega teorias da conspiração sobre o título de Mick Schumacher em F3

O título de Mick Schumacher em 2018 na F3 foi alvo de algumas dúvidas, mas o tema foi trazido de novo à atenção do chefe da Prema, equipa onde Schumacher estava inserido, que negou categoricamente as acusações.

Em 2018 na F3 europeia, dois nomes se destacavam: Dan Ticktum e Mick Schumacher. Ticktum teve um arranque forte enquanto Schumacher teve um começo de época não muito positivo. Mas na segunda metade da época, o alemão arrancou para serie imparável de vitórias (oito em doze provas), que lhe valeu o título. Ticktum, que nunca foi conhecido por ser politicamente correto, questionou publicamente a repentina subida de forma do piloto e deixou no ar que poderia haver um truque à margem das leis. Confrontado novamente com essas alegações, Rene Rosin, team manager da Prema negou categoricamente qualquer ilegalidade:

“Esses comentários não foram apropriados. Se alguém questionasse a legalidade do carro ou do motor, poderia ter protestado sobre qualquer coisa. Mas ninguém o fez”, disse o italiano. “Ele estava sempre a lutar pelas posições de topo, mas nunca conseguia o resultado de que precisava. Dissemos-lhe: ´Mick, vamos corrida a corrida, não penses no campeonato – se pensares no campeonato, torna-se mais difícil. Ganhámos o título porque Mick e a equipa fizeram um excelente trabalho”.