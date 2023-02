F1: Chassis do acidente de Romain Grosjean no Bahrein em exposição | AutoSport

São imagens que ainda perduram na memória dos adeptos que viram o GP do Bahrein de 2020. Romain Grosjean não evitou o toque que o atirou contra as barreiras, com o impacto a provocar um mar de chamas. O carro que lhe salvou a vida estará em exposição.

É um incidente frequentemente relembrado pela espetacularidade, violência e, acima de tudo, porque o piloto conseguiu sair com poucas mazelas do brutal impacto. Grosjean, que agora em brincadeira diz que é a Fénix, encara o acidente com uma naturalidade por vezes desconcertante. Já o chassis que o protegeu do impacto estará em exposição.

Com a abertura marcada para 24 de março de 2023, a primeira exposição oficial de Fórmula 1 do mundo será organizada na famosa IFEMA MADRID. Oficialmente desenvolvida em associação com a Fórmula 1 e com um apoio sem precedentes da comunidade do desporto motorizado, a exposição imersiva ostenta uma vasta gama de artefactos e contribuições das equipas, peritos e personalidades mais lendárias do desporto.

Produzido em parceria com a Round Room Live e aprofundando muito para além do que os fãs alguma vez viram, o espetáculo utiliza características de design arrojado e de tecnologia e monitores interativos de grande escala para levantar a cortina sobre o passado, presente e futuro da Fórmula 1.

Vários anos de preparação, a exposição combina um design audiovisual espetacular, filmes e imagens raras, exibições de engenharia e educacionais, peças esculturais e carros icónicos do Grande Prémio para proporcionar uma experiência inesquecível a todos – desde ávidos seguidores a fãs e famílias mais jovens.

Alojado numa sala propositadamente construída com o título “Sobrevivência”, o chassis será acompanhado por uma grande instalação de vídeo mostrando imagens do acidente anteriormente não vistas. A sala é uma das sete experiências únicas, cada uma especialmente concebida em colaboração com curadores, artistas e cineastas premiados, para oferecer uma aventura espantosa através do mundo da Fórmula 1.