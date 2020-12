F1, Charles Leclerc: ” Vou escolher melhor as minhas lutas”

Charles Leclerc foi criticado pela manobra falhada no começo do GP de Sakhir, que atrirou para fora de pista Max Verstappen e ele próprio.

Leclerc afimou que irá ter mais cuidado daqui para a frente na escolha das lutas em pista:

E ao falar com os repórteres antes do final da temporada, Leclerc disse que escolheria melhor as suas lutas a partir de agora, ele que enfrentará uma penalização de três lugares na grelha de partida do GP de Abu Dhabi:

“Penso que basicamente não dei muita escolha aos comissários”, admitiu Leclerc. “Porque ao não terminar a corrida tinha de receber uma penalização de alguma forma. E a única coisa que era possível para eles era penalizarem-me para a corrida seguinte. É assim que as coisas são. Penso que ganhei muito em algumas das corridas na primeira volta, o que me ajudou a ganhar muitos pontos este ano. E acontece que por vezes não corre como eu queria, como no fim-de-semana passado. Mas também ganhei muitos pontos com isso. E vou tentar escolher melhor as lutas, porque obviamente ganhar uma posição ao Max não nos ia levar a lado nenhum, porque o Max era mais rápido do que nós. Mas de qualquer modo, é o passado, vou aprender com ele.”.