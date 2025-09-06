F1, Charles Leclerc: “volta foi quase perfeita, mas a ‘realidade’ alcançou-nos”

Charles Leclerc, vencedor do GP da Itália de 2024, foi quarto na qualificação para o GP de Itália de Fórmula 1, assumindo que mesmo tendo realizado uma volta perfeita, nem isso chegou para evitar ter três carros à sua frente: “Eu sabia que a minha (primeira) volta – odeio dizer perfeita e acho que ninguém consegue fazer uma volta perfeita –, mas acho que foi o mais próximo do que eu gostaria de fazer durante uma volta de qualificação e sabia que seria difícil superar essa tentativa na segunda volta cronometrada. O que não consegui.

Quando vi que o Max tinha passado para a frente, sabia que, na maioria das vezes, se faz a melhor volta na segunda volta da Q3 e se corre todos os riscos nessa volta. Sabia que tinha corrido todos os riscos na primeira volta, queria arriscar um pouco mais na segunda volta, mas não resultou.

Não tenho arrependimentos, porque acho que foi o melhor resultado que poderíamos ter alcançado. Mas é claro que, quando vês que estás em primeiro lugar ao cruzar a linha, acreditas nisso, mas a realidade alcançou-nos.

No ano passado foi quase impossível. Delineamos uma estratégia diferente que nos ajudou a conseguir a vitória. Acho que este ano é ainda mais difícil do que o ano passado na realidade e também acho que a estratégia está mais clara para todos. Por isso, vai ser mais difícil fazer algo diferente.

Se ganharmos amanhã, ficarei extremamente surpreendido, mas nunca digas nunca.”