F1, Charles Leclerc: “volta foi quase perfeita, mas a ‘realidade’ alcançou-nos”
Charles Leclerc, vencedor do GP da Itália de 2024, foi quarto na qualificação para o GP de Itália de Fórmula 1, assumindo que mesmo tendo realizado uma volta perfeita, nem isso chegou para evitar ter três carros à sua frente: “Eu sabia que a minha (primeira) volta – odeio dizer perfeita e acho que ninguém consegue fazer uma volta perfeita –, mas acho que foi o mais próximo do que eu gostaria de fazer durante uma volta de qualificação e sabia que seria difícil superar essa tentativa na segunda volta cronometrada. O que não consegui.
Quando vi que o Max tinha passado para a frente, sabia que, na maioria das vezes, se faz a melhor volta na segunda volta da Q3 e se corre todos os riscos nessa volta. Sabia que tinha corrido todos os riscos na primeira volta, queria arriscar um pouco mais na segunda volta, mas não resultou.
Não tenho arrependimentos, porque acho que foi o melhor resultado que poderíamos ter alcançado. Mas é claro que, quando vês que estás em primeiro lugar ao cruzar a linha, acreditas nisso, mas a realidade alcançou-nos.
No ano passado foi quase impossível. Delineamos uma estratégia diferente que nos ajudou a conseguir a vitória. Acho que este ano é ainda mais difícil do que o ano passado na realidade e também acho que a estratégia está mais clara para todos. Por isso, vai ser mais difícil fazer algo diferente.
Se ganharmos amanhã, ficarei extremamente surpreendido, mas nunca digas nunca.”
jo baue
6 Setembro, 2025 at 18:50
Costumo maçar quem aqui lê os comentários dizendo que autosport.pt e os comentadores da dazn Portugal são uma caixa de ressonância dos britânicos (especialmente os media) que seguem a F1, e hoje já temos mais 1 exemplo.
Onde está a referência à facada nas costas do Sir à Ferrari e ao Leclerc quando fez questão de não cumprir a palavra não o ajudando com a “aspiração” ” ou cone de aspiração” ( ou lá como se diz em português) ?! Certo que o Vettel ainda está hoje à espera da vendetta por o Principezinho ter beneficiado da aspiraçaõ dele e a seguir ter feito a canalhice de não o retribuir, e logo ele que estava a discutir o Mundial ( para gáudio dos haters deste fórum) . Mas isso desculpa o que se passou hoje?! E o autosport em vez de artigos em que descreve indirectamente os tifosi da Ferrari como patetas e estúpidos, aos pulos e a festejar porque uma nesga de competitividade para eles já significa que vão obter a pole, porque não faz eco do que se fala no mundo da Ferrari com as explicações do Vasseur a chamar-nos de otários com a patranha de que preparar uma volta rápida é mais importante do que dar a “aspiração” ?
jo baue
6 Setembro, 2025 at 18:51
garantia 4
Não percebo porque mudaram o nome dos foristas…