F1, Charles Leclerc: Vinda de Lewis Hamilton para a Ferrari é “super motivador”

A dinâmica entre Charles Leclerc e Lewis Hamilton na Ferrari será, sem dúvida, um dos motivos de interesse na temporada de 2025 da Fórmula 1, com o piloto monegasco a admitir que espera ansiosamente o desafio de competir ao lado do experiente britânico.

Em declarações ao Motorsport.com, Leclerc expressou o seu entusiasmo pela parceria com Hamilton, reconhecendo a oportunidade única de aprender com um dos maiores pilotos da disciplina, abrindo ainda oportunidades na equipa italiana.

Leclerc acredita que a chegada de Hamilton pode ser benéfica para o seu desempenho, levando-o a ultrapassar os seus limites. No entanto, o piloto deixou claro que não tem intenção de ficar em segundo plano dentro da Ferrari.

Admitindo que a vinda de Hamilton para a Ferrari “é super interessante e super motivador”, uma vez que lhe permite “aprender com os melhores”, Leclerc afirma que “também é super motivador mostrar o que posso fazer contra o Lewis no mesmo carro. Essas são as duas razões pelas quais estou ansioso”.

Leclerc reconhece que se perder para o heptacampeão do mundo não seria uma vergonha, reforça que derrotar internamente Hamilton reforçaria a sua reputação na Fórmula 1.

“Como piloto, não me interessa se estou dois décimos atrás do Lewis ou de outro piloto, nunca será bom”, disse Leclerc, acrescentando que “seja qual for a situação, como piloto queremos estar na frente.”