F1, Charles Leclerc: “um grande teste de inverno” permitiu começar época “a um nível elevado” | AutoSport

Charles Leclerc passou pela liderança do campeonato de pilotos de Fórmula 1 no início da época e terminou o ano a discutir com Sergio Pérez o vice-campeonato, após uma primeira temporada em que foi batido pelo seu companheiro de equipa Carlos Sainz. Em 2021, Leclerc foi apenas o sétimo classificado com 159 pontos, enquanto o piloto espanhol fechou a temporada com 164.5 pontos na quinta posição.

O piloto monegasco admitiu ao Auto Motor und Sport que “no ano passado foi um pouco de estilo livre”, mas esta época mudou algumas coisas e foi mais disciplinado quando estava em casa sem competir, tendo por isso melhorado o seu desempenho em relação à época transata.

“Sempre que estava em casa, fazia muitas coisas diferentes”, acrescentou Leclerc. “Para ser honesto, estava muito cansado em 2021, desde o meio da época até ao fim. Isso influenciou-me e afetou o meu desempenho. Também é possível que me tenha adaptado melhor ao carro. Fizemos um grande teste de inverno, e experimentamos muitas coisas. Concentrámo-nos muito na forma como podia pilotar o carro, e isso ajudou-me a começar a época a um nível elevado. Pude concentrar-me nos detalhes”, explicou o piloto da Ferrari.

Em relação à diferença de performance do F1-75 em relação ao RB18, Leclerc lamentou o bom desenvolvimento do carro da equipa adversária durante a temporada, o que levou a que “no geral, fossem mais rápidos do que nós”.