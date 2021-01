F1: Charles Leclerc testa positivo para a COVID 19

Charles Leclerc entrou para a lista de pilotos de F1 que testou positivo para a COVID 19. A Ferrari lançou um comunicado em que confirma o teste positivo do jovem piloto.

“O piloto da Scuderia Ferrari Mission Winnow, Charles Leclerc, testou positivo no teste para a COVID-19. De acordo com os protocolos da equipa, Charles é testado regularmente e ontem, o resultado do seu último teste deu positivo. Charles notificou-nos imediatamente e informou todas as pessoas com quem esteve em estreito contacto nos últimos dias. Ele está atualmente a sentir-se bem com sintomas ligeiros e está agora isolado em casa, no Mónaco.“

Depois de Sérgio Pérez, Lance Stroll, Lewis Hamilton e Lando Norris, Leclerc é o quinto piloto a testar positivo para o novo coronavírus.