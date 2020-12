F1: Charles Leclerc teria apostado em George Russell no GP de Sakhir

Charles Leclerc conhece bem o talento de George Russell e afirmou que teria apostado na vitória do britânico no GP de Sakhir.

O respeito mutuo que temos visto nos pilotos da nova geração é evidente e são os primeiros a reconhecer o talento dos seus adversários. Leclerc não teve problema em admitir que teria apostado em Russell:

“Penso que alguns tinham dúvidas”, disse Leclerc sobre as perspetivas de Russell em Sakhir, durante uma entrevista com Il Giornale. “Eu teria apostado na sua vitória e quando disse isso, muitos riram. Conheço o George dos karts e sei o quão rápido ele é. Tive-o como companheiro de equipa em 2011 e as coisas não mudam. Mesmo 10 anos mais tarde, se eras rápido, vais permanecer rápido”.