F1, Charles Leclerc: “Temos de recuperar o atraso para a Mercedes”

Charles Leclerc admitiu que a Ferrari terá de recuperar terrenos para a Mercedes que se mostrou muito mais forte nos testes de inverno.

A Mercedes estava preparada para começar 2020 de forma dominante e a Ferrari, com um carro revisto e com mais apoio aerodinâmico disponível, não pareceu estar ao nível dos alemães. Leclerc admitiu que há ainda muito trabalho para fazer:

“Ainda acredito que tivemos algumas dificuldadades durante os testes, por isso temos de recuperar”, disse Leclerc durante uma entrevista em vídeo.

“Se seremos capazes ou não, eu não sei, mas no ano passado tivemos uma boa progressão ao longo do ano. Acho que devemos continuar a trabalhar como fizemos no ano passado e tenho certeza de que os resultados chegarão.“

“Será uma temporada difícil para todos, porque assim que começar, não vai parar e não teremos folgas para desenvolver o carro mais do que os outros”, acrescentou.

“Então, acho que o trabalho na pista será extremamente importante e mais do que em outros anos, porque passaremos muito tempo na pista quando a época recomeçar.”

“Será muito importante estarmos focados e prontos a partir da primeira corrida e os pilotos têm de dar o feedback certo para a equipa e tentar ajudar a equipa na direção certa imediatamente”.