F1, Charles Leclerc: “Somos uma equipa muito unida” | AutoSport

Foram chegando, nos últimos dias, relatos de tensões internas na Ferrari, mas Charles Leclerc fez questão negar esses relatos, realçando a união que existe na Scuderia, referindo o episódio da foto de equipa que não tinha todos os membros, o que foi encarado como um sinal de desagrado:

“É uma pena ouvir este tipo de coisas. Não é definitivamente o que está a acontecer dentro da equipa. Somos uma equipa muito unida, sempre fomos e não são estas corridas difíceis que vão fazer com que mude. Ficámos desiludidos depois do fim-de-semana passado? Penso que ficámos pois tínhamos uma dobradinha em perspetiva e acabamos com um primeiro e um quarto lugar, pelo que parte da equipa ficou desiludida. Mas esta não foi definitivamente a razão de nem toda a gente estar na fotografia. Queríamos fazer uma primeira fotografia…mas o Carlos não estava lá”, disse ele. “Por isso, tivemos de atrasar tudo. Mas não há ressentimentos de todo. Todos ficaram muito felizes pelo Carlos, e esta é a sensação de que há dentro da equipa”.