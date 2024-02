F1, Charles Leclerc: “SF-24 deverá ser menos sensível e mais fácil de conduzir” | AutoSport

Segundo Enrico Cardile, a Ferrari teve como objetivo dar a Charles Leclerc e Carlos Sainz um carro paraa 2024 que seja fácil de conduzir e que reaja de forma previsível, tendo como ponto de partida o progresso realizado nas últimas corridas da época passada, acreditando o piloto monegasco que o SF-24 permita estar “sempre na frente”.

Leclerc explicou ter gostado das mudanças na decoração do novo SF-24 em comparação ao seu antecessor, “incluindo as partes brancas e amarelas” disse o piloto, mas salientou que “o que realmente me interessa é o seu desempenho em pista, pois é isso que importa”.

O monegasco alinhou pelo discurso do diretor técnico responsável pelo chassi do SF-24, sublinhando que este “deverá ser menos sensível e mais fácil de conduzir e, para nós, pilotos, é disso que precisamos para nos sairmos bem”. Charles Leclerc espera “que o carro seja um passo em frente em várias áreas e, pela impressão que tive no simulador, penso que estamos onde queremos estar”.

Para 2024, o piloto da Ferrari diz que “o objetivo é estar sempre na frente e quero dar aos nossos fãs muitos motivos de alegria, dedicando-lhes vitórias nas corridas”.