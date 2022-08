F1: Charles Leclerc sabe porque é que ‘o clima’ ainda não aqueceu com Max Verstappen | AutoSport

Charles Leclerc é o principal rival ao título de Max Verstappen, mas está atualmente a 80 pontos do neerlandês. A ‘batalha’ deste ano pelo campeonato ainda não levou a nenhum momento de picardia mais acesa e o piloto da Ferrari diz saber porquê.

A corrida pelo título de 2022 está muito sossegada após doze corridas, em comparação com a ‘luta’ pelo título do ano passado entre Max Verstappen e Lewis Hamilton. Tanto Leclerc como Verstappen já tiveram uma vantagem na classificação durante a época, mas os pilotos não têm estado muito perto em várias corridas consecutivas, devido aos problemas que apareceram primeiro no RB18 de Verstappen e depois, com mais frequência, no F1-75 de Leclerc.

De acordo com o piloto da Ferrari, o facto de existir uma grande diferença entre ambos os pilotos no campeonato tem sido a grande a razão pela qual a batalha pelo título ainda não se intensificou. O piloto disse à BBC que: “Depende de quão longe o adversário está disposto a ir. Este ano, ou eu tinha uma vantagem e não corria risco, ou ele tinha uma vantagem e não corria risco. Ou eu não quis correr o risco porque tenho muitos pontos a recuperar”.

No entanto, o piloto natural do Mónaco não exclui uma potencial subida de tensões com o piloto da Red Bull ainda este ano, tal como aconteceu com Verstappen e Hamilton no ano passado:

“A batalha pelo título no ano passado foi muito mais propensa a tais coisas, porque foi muito renhida até ao final do ano. Penso que teríamos tido o mesmo tipo de batalha se tivéssemos mais próximos. Se as nossas hipóteses ainda não desapareceram, talvez vejamos isso no final do ano”.