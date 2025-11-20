F1, Charles Leclerc revela telefonema de John Elkann após críticas à Ferrari
Leclerc explicou a motivação da crítica, que diz ser construtiva, de John Elkann após fracasso da Ferrari no GP do Brasil. Equipa procura recuperação em Las Vegas.
Ferrari vive momentos de grande pressão após o Grande Prémio do Brasil, com John Elkann, presidente da marca, a lançar críticas severas à sua equipa de pilotos, Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Em declarações exclusivas à Sky Sports F1, Leclerc revelou que recebeu uma chamada do dirigente antes de se pronunciar na imprensa. O monegasco contou: “[John Elkann] queria ser construtivo e pôr a equipa a trabalhar melhor. O melhor que posso fazer é focar-me na pista e dar o meu melhor. Isso é o que sempre fiz e farei”, afirmou Leclerc, acrescentando que encaram a crítica como motivação para melhorar e esperançosamente obter melhores resultados em breve.
As críticas de Elkann seguiram-se à segunda desistência dupla da Ferrari na temporada, em Interlagos. O presidente elogiou a engenharia da equipa, mas pediu menos discursos e mais resultados.
Embora Hamilton ainda não tenha alcançado um pódio com a Ferrari, Leclerc já soma sete esta época. A equipa italiana sofreu um revés na luta pelo Mundial de Equipas, caindo do segundo para o quarto lugar na classificação, ficando a 36 pontos da Mercedes e a quatro da Red Bull.
O desafio para a Ferrari é assegurar uma viragem no próximo Grande Prémio de Las Vegas para recuperar posições na tabela de construtores e manter a presença na luta pelos títulos.
FOTOS Phillippe Nanchino/MPSA
