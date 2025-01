F1, Charles Leclerc: “Regresso ao carro é sempre uma ótima sensação”

Os pilotos da Ferrari, Lewis Hamilton e Charles Leclerc, estiveram em pista no traçado de Fiorano durante uma sessão de testes com o carro SF-23, assinalando o início da campanha da Ferrari para 2025. Hamilton fez manchetes no início do dia com a sua tão esperada primeira saída com uma máquina da Ferrari, levando à loucura as centenas de fãs que foram ver o teste, apesar de ser à porta fechada.

Mais tarde, Charles Leclerc foi para a pista, executando um programa diferente, adaptado à sua familiaridade com o carro. Depois de completar 14 voltas e percorrer 42 quilómetros, Leclerc aumentou a quilometragem total da Ferrari de 131 quilómetros para o dia. O chefe da Scuderia, Fred Vasseur, e o diretor-adjunto da equipa, Jerome d’Ambrosio, observaram de perto os acontecimentos do dia a partir da garagem.

A excitação estendeu-se para além da pista, com Leclerc a deliciar os fãs com emocionantes donuts e a tirar tempo para uma sessão de autógrafos improvisada, mostrando a sua forte ligação com os apaixonados adeptos da Ferrari.

Refletindo sobre o dia, Leclerc expressou a sua alegria por estar de volta ao carro e elogiou a energia dos fãs, chamando-lhe um grande motivador para a época que se avizinha. Também reconheceu o significado das primeiras voltas de Hamilton num Ferrari, descrevendo-as como um momento especial para a equipa e para o piloto.

“O primeiro dia de regresso ao carro é sempre uma ótima sensação depois das férias”, disse Leclerc. “É bom estar de volta à pista e ver que tantos fãs vieram ver-nos. Sentir todo este entusiasmo em torno da equipa é muito motivador. Claro que foi bom poder ver o Lewis a dar as suas primeiras voltas num Ferrari, o que foi um momento especial para a equipa e para ele. Agora estou ansioso por voltar ao carro na próxima semana e começar a trabalhar arduamente para a próxima época.”