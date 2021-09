F1: Charles Leclerc quer renovar com a Ferrari | AutoSport

Os novos rumores indicam que Charles Leclerc deverá renovar contrato com a Ferrari em breve. O piloto monegasco pretende estender o seu atual acordo, que termina em 2024 e acrescentar mais dois anos.

A Ferrari não tem dado a Leclerc as ferramentas necessárias para lutar pelo título mas o jovem piloto estará disposto a assinar novo contrato, um sinal claro de confiança na equipa e no trabalho que está a ser desenvolvido para o futuro. O jornalista Leo Turrini avançou com esta notícia, afirmando que foi o próprio piloto a avançar com a ideia da renovação.

Leclerc nunca escondeu a forte ligação que tem com a Scuderia e quando foi confrontado com os rumores de uma possível ida para a Red Bull, respondeu da seguinte forma:

“Os rumores sobre o meu hipotético descontentamento são todos disparates”, disse ele, citado por Itália 24 News. “Estou calmo em Maranello e há uma boa sinergia com Carlos Sainz. Isto permite-nos trabalhar melhor e concentrarmo-nos o mais possível num projeto em que acredito firmemente. Ultimamente temos conseguido tomar o caminho certo, conseguindo fazer muitos progressos em relação à época passada”.

Já em abril, Leclerc tinha dado sinais que pretendia prolongar a sua estadia em Maranello:

“Tenho um acordo com a Ferrari até ao final de 2024, mas posso dizer que já o quero renovar”, disse Leclerc ao jornal italiano La Repubblica. “Quero ficar aqui por muitos mais anos e contribuir para o sucesso da equipa. Tenho plena confiança na Ferrari e em todas estas pessoas que trabalham para a equipa”.