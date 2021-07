F1: Charles Leclerc quer Ferrari focada em 2022 | AutoSport

Charles Leclerc não se importa que a Ferrari abdique da luta pelo terceiro lugar para se focar inteiramente na próxima época.

2022 é um ponto de viragem na F1 em que os novos regulamentos entram em vigor, sendo uma oportunidade para todas as equipas darem um salto qualitativo. Todos esperam tirar partido das mudanças para ganhar vantagem sobre a concorrência e Charles Leclerc quer que a Ferrari faça isso, mesmo que implique abdicar desta época:

“Se tivesse o contrato à minha frente dizendo-me que sacrificamos 2021 por um 2022 competitivo, teria todo o gosto em aceitá-lo – mas ninguém tem esta garantia, infelizmente”, disse Leclerc no podcast Beyond the Grid de F1.

“Quero que a equipa se concentre mais em 2022. E penso que isto é claro, 2022 será uma enorme oportunidade para todos. Estes novos carros vão ficar por muitos anos depois disso. Este ano, OK, ainda estamos a lutar com a McLaren pelo terceiro lugar nos construtores, mas no final, sabemos que o nosso objetivo é lutar pela primeira posição muito, muito em breve, e isto será a partir de 2022, e não este ano. Portanto, terei todo o prazer em desistir do terceiro lugar nos construtores em 2021, para lutar pelo primeiro lugar em 2022”.