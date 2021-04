F1, Charles Leclerc: “Passo mais tempo com o Carlos Sainz do que com o Sebastian Vettel”

Charles Leclerc foi desafiado a comparar como tem sido a sua convivência com Carlos Sainz, comparativamente a Sebastian Vettel, seu companheiro de equipa. Parece claro que há uma ligação mais forte entre o monegasco e o seu novo colega de equipa.

Leclerc admitiu que atualmente tem passado mais tempo com Sainz do que passava com Vettel:

“O que mudou foi o tempo que passo com o meu companheiro de equipa, porque no passado ‘Seb’ e eu cruzávamo-nos muitas vezes, mas eu chegava e ele ia-se embora, ou vice-versa, enquanto agora com Carlos estamos muitas vezes no mesmo lugar nos mesmos dias e, consequentemente, passamos mais tempo juntos,” disse ele numa entrevista com ‘Motorsport.it’.

O monegasco salientou que a atitude e os conhecimentos de Sainz são bons para a equipa. “Nos últimos anos, Sainz conduziu por equipas diferentes, e é sempre interessante aprender como funcionam os rivais. Além disso, a sua grande motivação tem sido rapidamente notada. Está no seu primeiro ano com a Ferrari e podem ver que ele quer fazer tudo bem, imediatamente. Esta euforia é contagiosa e benéfica para toda a equipa. Acho que é sempre bom para uma equipa ter dois pilotos a pressionar para ganhar novamente”, sublinhou ele.

Mas Leclerc admitiu que aprendeu muito com Vettel e apontou os pontos principais: “A primeira coisa que se destacou foi a sua experiência. Em algumas situações ele tinha uma grande capacidade analítica e eu aprendi muito com isso. Apercebi-me da importância desses detalhes e isso fez uma grande diferença na pista. Além disso, o ‘Seb’ é também uma pessoa muito boa, que sempre me impressionou pela sua simplicidade”.