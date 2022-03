F1, Charles Leclerc: “Parece turbulência num avião” | AutoSport

O Porpoising ou efeito oscilatório terá de ser resolvido pelas equipas a curto prazo. Espera-se que no primeiro terço do ano as equipas já tenham encontrado soluções para contrariar o problema. Charles Leclerc explicou um pouco a sensação do efeito dentro do carro:

“Parece turbulência num avião, subindo e descendo durante toda a reta”, disse Leclerc citado pelo motorsport.com. “Penso que um dos vídeos que a F1 publicou mostra este fenómeno bastante bem, e não posso dizer que a sensação seja boa. Deixa-nos um pouco doentes, mas não faz mal. Ainda é muito cedo neste projeto. Portanto, parece que é um problema que todos têm mas neste paddock estão os melhores engenheiros do mundo, por isso tenho a certeza de que vamos encontrar uma solução”.