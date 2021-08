F1: Charles Leclerc obrigado a usar terceiro motor da época | AutoSport

O acidente na curva 1 em Hungaroring vai ter repercussões para o resto da época. Depois de a Honda já ter mostrado muitas reservas sobre a possibilidade de salvar o motor de Sergio Pérez, eis que a Ferrari anuncia que o motor de Charles Leclerc não poderá mais ser utilizado, obrigando ao uso da terceira unidade motriz do ano.

Numa declaração emitida na terça-feira, Ferrari afirmou: “O exame do carro 16 SF21 realizado ontem em Maranello, revelou que o motor foi irremediavelmente danificado e não pode ser utilizado novamente, na sequência do impacto do Aston Martin de Lance Stroll. Este é mais um golpe para Scuderia Ferrari e para o piloto monegasco. Estes danos têm um impacto financeiro e também ramificações nas corridas, dado que durante os restantes 12 fins-de-semana de corrida desta época, é altamente provável que a equipa possa ser obrigada a equipar um quarto motor para o carro do Charles, incorrendo assim em penalizações na grelha”.

A questão do limite orçamental, além da questão desportiva, já foi motivo de comentário por parte de Mattia Binotto, que defendeu que os custos deste tipo de acidentes devem ser imputados às equipas dos pilotos responsáveis. Esta questão dos motores poderá ter um peso importante na discussão do título, assim como do terceiro lugar e as equipas que tiverem as unidades mais fiáveis têm certamente uma vantagem… desde que não sofram incidentes.