F1, Charles Leclerc: “O projeto de 2024 é muito diferente” | AutoSport

A Ferrari, com pouco para ganhar em 2023, está focada em 2024 e Charles Leclerc confirmou isso mesmo. A Scuderia já trabalha no carro do próximo ano e as atualizações que foram recentemente implementadas já são a pensar no futuro.

Leclerc admitiu que o projeto do próximo ano será diferente e que os dados mais recentes das atualizações mostram que a equipa italiana está no bom caminho:

“Em primeiro lugar, o projeto de 2024 é muito diferente do carro que temos este ano”, disse ele antes do GP do Japão. “E o que aprendemos mostra-nos que fizemos uma boa escolha”, acrescentou Leclerc, referindo-se à melhoria da Ferrari à luz das recentes atualizações. “Quanto mais aprendemos, melhor é para preparar os últimos detalhes para o carro do próximo ano”, disse ele. “É muito importante e foi muito bom perceber isso antes do final da época. Não estou confiante de que tenhamos encontrado tudo para diminuir a diferença para a Red Bull”, disse ele, “mas é um passo na direção certa, com certeza”.