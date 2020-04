F1, Charles Leclerc: “O Bianchi merecia mais do que eu o lugar na Ferrari…”

Charles Leclerc, atual piloto da Ferrari, diz que Jules Bianchi merecia a chance de pilotar pela Ferrari, antes da sua morte em 2015.

Leclerc e Bianchi fora subindo na sua carreira através das categorias juniores, sendo que Bianchi, oito anos mais velho do que Leclerc, chegou primeiro à Fórmula 1, correndo pela Marussia.

“O pai do Jules e o meu pai sempre brincaram um pouco com o facto da minha carreira e da dele serem semelhantes. Quando estávamos a correr, sempre que ele tinha um fim de semana mau, eu tinha um também. Eles sempre brincaram com isso.”

“As nossas carreiras são muito similares, talvez também por causa do Nicolas Todt, o meu manager, que nos levou, mais ao menos, pelo mesmo caminho.”

“O Jules mostrou muito no tempo em que esteve na Fórmula 1. Mas, havia mais a mostrar. Acho que o resultado no Mónaco disse muito do seu talento. Ele merecia um lugar na Fórmula 1, provavelmente merecia mais do que eu o lugar na Ferrari. Mas, as coisas não aconteceram. Ele era muito talentoso.”