F1, Charles Leclerc: “Novo handicap aerodinâmico pode ajudar a Ferrari”

O piloto da Ferrari, Charles Leclerc, está satisfeito pela Ferrari beneficiar das novas regras do handicap aerodinâmico, que ditam que quanto mais baixo uma equipa se classifica no campeonato, mas trabalho aerodinâmico pode se feito para 2022, para a introdução dos novos regulamentos.

«Penso que o objetivo dessa regra é tentar ajudar as equipas que estão com dificuldades. E o facto é que estamos com dificuldades e isso pode ajudar», afirmou Leclerc ao racefans.net.

Apesar disso, Leclerc afirmou que preferia que a Ferrari estivesse numa melhor posição em 2020: «Preferia estar a lutar por um lugar mais alto, mas as coisas são o que são. Esperamos poder tirar vantagem com o desenvolvimento aerodinâmico e recuperar», finalizou Leclerc.