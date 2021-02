F1, Charles Leclerc nega ter-se tornado ‘arrogante’

Charles Leclerc rejeita as alegações de que se terá tornado arrogante. Basicamente, o que os críticos alegam, tem a ver com o facto de enquanto Sebastian Vettel estava com dificuldades Charles Leclerc alegadamente começou a vangloriar-se do seu novo estatuto de número 1 na Ferrari: “Esta crítica atinge-me fortemente, muito mais do que outras coisas que são ditas, porque sei muito bem que não mudei”, disse o Monegasco à Sky Itália, acrescentando que os observadores podem simplesmente estar a reparar que se tornou menos aberto do que antes, mas apenas porque as pessoas o tratam de forma diferente, agora que ele é uma ‘estrela’ da Ferrari: “Portanto, sim, eu mudei algumas coisas, mas isso não é arrogância. Eu não mudei dessa forma. Tudo na minha carreira tem andado bastante rápido e na direção certa, mas sempre mantive esse conselho no fundo da minha mente. É por isso que a palavra arrogância me incomoda tanto”, disse Leclerc que foi aconselhado desde cedo na sua carreira na Fórmula 1 a não permitir que o seu estatuto o mudasse.