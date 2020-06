F1, Charles Leclerc: “Não vou ser nº1 na Ferrari”

Charles Leclerc fez questão de afastar de si o rótulo de nº1 da equipa, com a entrada de Carlos Sainz.

Leclerc tem sido aposta clara da Ferrari para o futuro e a saída de Sebastian Vettel pode estar também relacionada com a cada vez maior preponderância do jovem piloto na equipa. A entrada de Carlos Sainz pode indicar que as fichas todas estarão em Leclerc, mas este tratou de afastar de si o rótulo de nº1:

“Não serei o número um na Ferrari”, disse Leclerc ao jornal L’Equipe. “Eu acho que Carlos é um piloto fabuloso, e se isso ainda não é óbvio para as pessoas, ele provará na Ferrari a partir de 2021. Será um grande desafio para mim”.

Leclerc falou também sobre o seu relacionamento com Vettel, explicando-o sob uma luz positiva:

“Ele me ensinou muito. Posso considerar-me um sortudo por tê-lo como um companheiro, porque ele é um piloto extremamente experiente. ”