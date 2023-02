F1: Charles Leclerc não pensa ainda na renovação de contrato | AutoSport

Foi um tema já abordado recentemente numa conferência de imprensa com Frédéric Vasseur. O responsável da equipa não pensa ainda em renovações com os pilotos e Charles Leclerc também não.

O piloto monegasco está apenas focado no seu desempenho em pista e com mais dois anos de contrato pela frente, não está a avaliar as possibilidades para o seu futuro.

“Ainda não pensei nisso”, declarou Leclerc, citado Motorsport.com. “Há ainda um longo caminho a percorrer: dois anos. É claro que farei o meu melhor. Não para as negociações, mas para mim e para a equipa. Ouvirão definitivamente quando as negociações começarem”.

Quanto às expetativas para este ano, Leclerc mostrou-se muito cuidadoso:

“Tenho a certeza de que fizemos um bom trabalho com o carro, mas não sei realmente onde está a Red Bull. Também não sei sobre a Mercedes, mas antecipo que sejam muito fortes. Portanto, vamos esperar para ver. Uma coisa é certa depois do ano passado: onde quer que estejamos depois da primeira corrida, não nos diz nada de mais para o futuro”.