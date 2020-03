F1: Charles Leclerc não esperava tempos melhores

Os tempos feitos pela Ferrari nos testes de Barcelona não surpreenderam Charles Leclerc.

O jovem piloto da Scuderia disse que não esperava que fizessem tempos melhores uma vez que a abordagem aos teste foi diferente da usada em 2019:

“Não esperava tempos melhores. No ano passado, começamos com força, acreditávamos que tínhamos um ótimo carro e, na primeira corrida, entendemos como as coisas realmente eram. Nesta temporada, a abordagem foi diferente, concentramo-nos em nós, mas sabemos que a Mercedes e a Red Bull são realmente boas.”

“O que fizemos este ano ajudará a crescer e conhecer melhor o carro e estar prontos para Melbourne.”

No entanto, onde a Ferrari estará este ano em Melbourne, ninguém sabe.

“É difícil dizer, todos fazem coisas diferentes nos testes de inverno”, disse Leclerc. “Não sabemos se eles realmente deram tudo, quanto combustível tinham a bordo. Estamos felizes com o trabalho que fizemos e aprendemos muitas coisas. Sobre a diferença entre nós e outras equipas, teremos que esperar por Melbourne.”