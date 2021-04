F1: Charles Leclerc mudou abordagem depois do incidente com Max Verstappen na Áustria

O GP da Áustria 2019 ficou marcado pelo incidente entre Max Verstappen e Charles Leclerc, que no final deu a vitória a Verstappen. A ultrapassagem do piloto da Red Bull ao Ferrari foi feita com um toque à mistura, que no final não foi sancionado. Esse episódio mudou a postura de Leclerc em pista:

Questionado pelo Motorsport.com se ele se tornou mais agressivo desde aquele incidente, Leclerc confirmou: “Sim, em parte porque desde aquele fim-de-semana a abordagem dos comissários mudou, e foi-nos permitido ir um pouco além dos limites que fora estabelecidos até aquele momento. Penso que isso foi bom para o nosso desporto e disse-o logo no final daquela corrida, apesar de ter ficado chateado com o resultado. Sempre pensei que se nos tivessem permitido correr com menos restrições, teríamos sido capazes de oferecer corridas mais espetaculares, mas precisávamos de continuidade no método de julgamento, como depois aconteceu.”

“A partir desse momento, estávamos confiantes de que podíamos forçar mais no meio do pelotão, sem o medo de sermos penalizados e adaptei-me bem a esta nova situação”.