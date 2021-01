F1: Charles Leclerc, Mick Schumacher e jovens pilotos juntam-se a Sainz em Fiorano

A Ferrari vai testar na próxima semana, sendo assim a estreia de Carlos Sainz num carro da equipa italiana (CLIQUE AQUI PARA LER MAIS). Da Fórmula 1, Charles Leclerc e Mick Schumacher juntam-se a Sainz. Para além destes, Giuliano Alesi, Marcus Armstrong, Callum Ilott e Robert Shwartzman também vão estar presentes. Todos os pilotos vão estar a bordo do SF71H de 2018 na pista de Fiorano.

Com apenas três dias na pré-temporada, a Ferrari começa a testar com os seus pilotos, dando prioridade a Carlos Sainz, que se junta à equipa e vai fazer dupla com Charles Leclerc. O espanhol vai ter um dia e meio de teste, começando na quarta-feira e terminando após a manhã de quinta-feira. Já Charles Leclerc tem a terça-feira toda para si.

Na segunda-feira, o teste começa com os pilotos da Academia de Jovens da Ferrari Alesi, Armstrong (de manhã) e Shwartzman (de tarde). Todos eles competem na Fórmula 2, com Alesi e Armstrong a estrearem-se num fórmula 1. Já o piloto de testes da Ferrari, Callum Ilott, vai estar no monolugar na sexta-feira.

Por fim, a fazer a sua estreia na Fórmula 1 em 2021 pela equipa da Haas, Mick Schumacher vai ter um dia de testes, dividido pela tarde de quinta-feira e a manhã de sexta-feira.

Segunda: Giuliano Alesi (manhã), Marcus Armstrong (manhã), Robert Shwartzman (tarde)

Terça: Charles Leclerc

Quarta: Carlos Sainz

Quinta: Sainz (manhã), Mick Schumacher (tarde)

Sexta: Schumacher (manhã), Callum Ilott (tarde)