F1, Charles Leclerc: “Mercedes talvez já não possa lutar pelo título” | AutoSport

Charles Leclerc fez questão de não descartar a Mercedes. O piloto da Ferrari enalteceu as qualidades da Mercedes, mas também reconheceu que será difícil aos Flechas de Prata lutarem pelo título este ano, dadas as dificuldades que sentiram nas primeiras provas. Ainda assim, o monegasco recusa-se a descartar a estrutura germânica da luta pelas vitórias:

“Nunca os descarto porque são uma equipa muito forte e já o mostraram no passado”, disse o piloto da Ferrari à CNN. “Mas também é verdade que estão com dificuldades desde o início da época e parecem ter problemas grandes que exigirão um pouco de tempo. Por isso, não sei. Talvez não estejam na luta pelo campeonato deste ano, mas tenho quase a certeza que vencerão corridas em algum momento desta época”.

Quanto às contas do título, Leclerc acredita que a corrida é feita a quatro e não a dois, com ele e Max Verstappen como principais protagonistas:

“O Checo [Pérez] está extremamente próximo”, disse ele. “Carlos [Sainz] tem tido um pouco de azar e talvez agora também esteja a chegar lá. Mas eu penso que será entre nós quatro”.

Há uma grande diferença entre o Leclerc deste ano, candidato ao título e o de 2019, que vencia pela primeira vez na F1:

“Em 2019, cada vez que me encontrava na liderança, para ser completamente honesto, penso que não estava completamente em controlo da situação”, disse ele. “Obviamente havia muitas emoções, eu estava a liderar as primeiras voltas da minha carreira, algo que sonhava fazer desde criança, sendo piloto de Ferrari no primeiro ano. Havia muitas emoções. Este ano, tudo é muito mais controlado. Eu sei porque estamos aqui, sei tudo o que fizemos para chegar a este ponto. Eu sei o que fazer para ganhar corridas”.