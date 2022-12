F1, Charles Leclerc: “Mercedes estará na luta” | AutoSport

Charles Leclerc acredita que a Mercedes vai estar na luta pelo título. O piloto da Ferrari apreciou a evolução dos Flechas de Prata e crê que estarão com a Red Bull e a Ferrari na luta pelos primeiros lugares.

Leclerc falou do trabalho que tem sido feito no simulador pela Ferrari e mostrou otimista quanto a 2023 e às perspetivas de sucesso da equipa italiana:

“Estou confiante porque estamos a fazer muito trabalho no simulador”, disse Leclerc. “Temos trabalhado arduamente para tentar compreender quais foram as fraquezas deste carro a fim de o melhorar para o do próximo ano. Também penso que desde 2021, em que trabalhamos muito bem para regressar ao topo, estamos a trabalhar na direção certa e da forma correta. Isto dá-me a confiança de que vamos ter um carro competitivo para 2023”.

No entanto, Leclerc antevê uma luta a três pelo título, com a Mercedes a aproximar-se do topo:

“Acredito que a Mercedes estará na luta. Outra equipa? Ainda não vi sinais para acreditar que outra equipa se juntará aos três primeiros. Mas a Mercedes estará definitivamente lá no próximo ano com um carro muito forte. Vimos o quanto eles melhoraram desde a primeira corrida até a última corrida. Penso que compreenderam o que fizeram de errado, e este é normalmente o sinal de que irá melhorar. Portanto, esperemos que seja uma luta de três equipas no próximo ano”.