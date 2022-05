F1, Charles Leclerc: “Melhorámos, mas mesmo assim, é algo para o qual devemos olhar” | AutoSport

Carlos Sainz atravessa um mau período com vários erros e ainda alguma dificuldade em adaptar-se ao novo carro da Ferrari. Um dos motivos para esse abaixamento de forma é o famoso porpoising que tem afetado os carros, uns mais que outros. Charles Leclerc defendeu o seu colega de equipa, admitindo que o carro nem sempre é fácil de pilotar e que, de alguma forma, Sainz é mais sensível a isso.

“Penso que depende dos pilotos, porque Carlos parece ser um pouco mais sensível ao porpoising, em comparação comigo – mas concordo definitivamente com ele, que deveria ser algo que não deveria acontecer com os carros”, explicou Leclerc sobre o porpoising. “Melhoramos, mas há algumas equipas que ainda têm dificuldades, muito mais do que nós. Olhando para os onboards, alguns carros parecem muito piores do que outros. Estávamos definitivamente no lado mau no início do ano. Melhoramos, mas mesmo assim, é definitivamente algo para o qual devemos olhar”.