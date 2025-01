F1, Charles Leclerc: “Max Verstappen joga com as regras e eu tenho isso em mim”

Charles Leclerc acredita que pode adotar um estilo de corrida mais agressivo, semelhante ao de Max Verstappen, especialmente em momentos de alto risco. Refletindo sobre as controversas, mas eficazes manobras defensivas de Verstappen em 2024, Leclerc reconheceu a importância de “jogar com as regras” quando necessário.

Embora as suas batalhas diretas tenham sido limitadas devido ao domínio da Red Bull, Leclerc gosta de correr com Verstappen, recordando os seus intensos duelos em 2019 e no início de 2022. Ele espera mais lutas roda a roda em 2025, agora que se espera que a Ferrari seja mais competitiva.

“É preciso escolher as batalhas e sinto que o Max sabe como se adaptar a diferentes situações, e nós vimos isso”, disse Leclerc. “Houve momentos em que ele não foi agressivo, mas quando chegou o final da época e o Lando estava a pressionar, via-se que ele jogava muito mais com as regras, e sinto que tenho isso em mim. Sei que sempre que estiverem em jogo coisas importantes, quando for o momento de correr esses riscos com as pessoas certas, vou fazê-lo. Mas é também por isso que sempre gostei de correr com o Max, a mentalidade do piloto é uma parte importante”, acrescentou Leclerc.

“Conhecemo-nos há muito tempo, por isso é sempre mais emocionante quando estamos a lutar juntos. Infelizmente, no início da época, ele tinha um carro bastante dominante e nós não estávamos na luta com ele. Ele não tinha motivos para ser agressivo connosco em alguns aspetos e, por isso, estávamos a tentar recuperar o atraso. Quando nos tornámos competitivos, havia o Lando pelo meio, por isso ele nunca nos viu como um concorrente direto, por isso não houve estas lutas.”