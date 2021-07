F1: Charles Leclerc já experimentou o carro de 2022 | AutoSport

Charles Leclerc já experimentou as sensações do novo carro de 2022, no simulador da Ferrari. O piloto falou em sensações muito diferentes.

Apesar do projeto estar ainda no começo, com muito trabalho ainda pela frente, Leclerc testou o novo carro no simulador da equipa, algo que se deverá repetir, pois o feedback dos pilotos é sempre fundamental:

“É uma sensação muito diferente”, disse Leclerc sobre as suas primeiras impressões. “Então penso que é um ponto de interrogação para todos, se estamos na direção certa ou não. É um projeto muito diferente. É muito, muito cedo, por isso ninguém sabe onde nos posicionamos em comparação com os outros. Mas estamos a trabalhar”.

“É difícil porque por agora são apenas números e previsões, mas podemos definitivamente dar o nosso feedback, especialmente no simulador”, disse Leclerc. “Temos um simulador muito bom na Ferrari e podemos experimentar coisas diferentes e aí o input do piloto é muito, muito importante.”

“Então, em outras coisas por agora é muito cedo para dizermos realmente alguma coisa. A única coisa que podemos fazer é tentar trabalhar da melhor maneira possível com o Carlos [Sainz] para tentar explicar quais são as fraquezas do carro deste ano, tentar compreender porque é que temos essas fraquezas e tentar não cometer esses erros para o carro do próximo ano. Ainda que o projeto seja completamente diferente. Por isso vou dizer no simulador que temos uma grande contribuição e que podemos ajudar muito”.