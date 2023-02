F1, Charles Leclerc: “Impressionado com Fédéric Vasseur” | AutoSport

Frédéric Vasseur pegou na batuta da Ferrari recentemente e já começa a fazer as mudanças que entende serem importantes nesta fase. Charles Leclerc, que já conhece Vasseur de outras andanças, mas mostrou-se impressionado pela forma como o francês se tem integrado na equipa:

“Fiquei muito impressionado com a forma como ele se apresentou na equipa”, disse Leclerc. “A Ferrari é muito diferente daquilo a que estávamos habituados antes. A Ferrari é enorme. E uma vez chegado aqui, ele compreendeu extremamente bem a forma como a Ferrari funciona desde os primeiros dias. Ele é muito claro no que quer e é extremamente bom a colocar as pessoas na mentalidade certa e no ambiente certo para dar o seu melhor. E isto é muito importante. Portanto, é isso que ele traz à Ferrari e tenho a certeza que será uma coisa boa”.