F1: Charles Leclerc identifica duas fases diferentes da época da Ferrari | AutoSport

Charles Leclerc terminou o ano com desempenhos mais fortes do que o seu companheiro de equipa Carlos Sainz. Apesar do piloto monegasco ter alcançado o segundo lugar nas últimas duas provas, tendo estado na luta pela vitória em Las Vegas, foi Sainz o piloto a vencer uma corrida pela Ferrari durante a temporada, o único não-Red Bull a conseguir fazê-lo em 2023. Por isso, Leclerc identifica dois momentos diferentes da Ferrari esta época, um até ao Japão – o triunfo de Sainz aconteceu em Singapura, uma prova anterior à corrida em Suzuka – e outro depois desse fim de semana até ao final da temporada em Abu Dhabi.

“Penso que tivemos duas fases da época: a pré-Japão e a pós-Japão, pelo menos do meu lado. Sinto-me muito mais à vontade com o carro desde o Japão”, disse Charles Leclerc após a última corrida do ano.

O piloto da Ferrari já tinha salientado o Grande Prémio do Japão como um momento importante da sua temporada, uma vez que a equipa atualizou o carro e beneficiou o seu estilo de condução, reforçando essa mensagem ao explicar que “trabalhamos na estabilidade do carro em diferentes condições, o que ajudou muito o meu estilo de condução, uma vez que gosto muito de ter um carro com sobreviragem e uma frente forte, o que não consegui fazer na primeira parte da época”.

O salto qualitativo do SF-23 beneficiou Leclerc e deu mais dores de cabeça a Sainz. No entanto, o monegasco considera que “ainda há muito trabalho a fazer, especialmente na corrida, com os pneus, tudo depende de pormenores e temos de acertar em tudo e, de momento, o nosso carro não é suficientemente bom nem consistente, especialmente nos stints longos, pelo que estamos a trabalhar nisso”.

Leclerc terminou a temporada somando 83 desde o Grande Prémio do Japão, enquanto Sainz somou 58 desde o mesmo momento. O monegasco foi o quinto classificado do mundial de pilotos de Fórmula 1, com mais seis pontos somados do que o seu companheiro de equipa, que terminou no sétimo posto.