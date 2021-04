F1, Charles Leclerc: “Há uma coisa de que a outras equipas terão sempre inveja de nós”

Charles Leclerc conhece bem a Ferrari e agora é a estrela da equipa. No começo da sua terceira época pela Scuderia, o piloto monegasco falou do que as outras equipas não têm.

A Ferrari é uma equipa que desperta paixões e é essa paixão que Leclerc acredita seja alvo de inveja por parte das outras equipas:

“Eu sei o que e as outras equipas nunca terão e que só nós temos: os Tifosi, milhões de adeptos em todo o mundo”, disse Leclerc ao La Repubblica. “As outras equipas terão sempre inveja da paixão que a Ferrari cria.”

O objetivo do título mantém-se, e Leclerc quer vencer o mais rapidamente possível:

“Reorganizámos algumas coisas dentro dos limites do que o regulamento nos permite. Não podemos prometer milagres, mas esperamos uma época com bons resultados em termos de motor e aerodinâmica. Acredito na equipa e nas pessoas que trabalham na Ferrari. Estou 100% concentrado no meu trabalho e em mim próprio, tentando ser a melhor versão de mim próprio. Mas isso não é suficiente e não sou tão arrogante a ponto de pensar que posso alcançar o sucesso por mim próprio. Na pista, o cronómetro faz a diferença e todos querem ser os mais rápidos. Mas ao sair do cockpit, é preciso saber que ao ajudar a equipa também se está a ajudar a si próprio. Para mim é 33,33% para cada uma das três coisas [piloto, carro, equipa]. Tudo tem de funcionar tão bem quanto possível, ou não se ganha”.