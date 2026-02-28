F1, Charles Leclerc: “Há muito mais trabalho quando estamos no carro”
A revolução técnica da Fórmula 1 para 2026 trouxe mudanças profundas aos monolugares e, no caso da Ferrari, parece ter devolvido a Charles Leclerc um carro mais alinhado com o seu estilo agressivo. Com menos 30 quilogramas e um chassis mais estreito, a nova geração apresenta um comportamento mais ágil e uma traseira mais reativa, características que agradam particularmente ao monegasco.
Contudo, a leveza e a agilidade não são as únicas novidades. O novo regulamento transformou o cockpit num ambiente ainda mais exigente do ponto de vista mental. A gestão da unidade motriz híbrida e dos sistemas aerodinâmicos ativos exige maior capacidade de processamento e tomada de decisão em tempo real, reduzindo a percentagem de condução puramente instintiva.
Durante os testes de pré-temporada no Bahrein, Leclerc explicou:
“Enquanto pilotos, temos sempre de nos adaptar e mudar o nosso estilo de condução. Este ano a mudança é maior do que estávamos habituados no passado e, acima de tudo, há muito mais trabalho quando estamos dentro do carro; a percentagem de condução pura é, na verdade, menor. Agora trata-se mais de pensar em tudo o que temos de gerir para maximizar todos os sistemas à nossa volta. É preciso pensar ativamente muito mais do que antes, mas ao nível da condução é algo a que estamos habituados.”
Já quanto ao comportamento do novo Ferrari, mostrou entusiasmo:
“Sente-se claramente a redução de peso, o carro está mais vivo e é possível brincar muito mais com o equilíbrio, com uma traseira bastante reativa. No ano passado, com mais peso, era mais difícil de gerir. Sempre gostei de carros com tendência para o sobrevirar e, com estes, sinto que é possível ir mais longe, de forma mais extrema.”
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI