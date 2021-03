F1, Charles Leclerc: “Há alguns sinais promissores”

Sinais promissores. Foi o que Charles Leclerc disse sobre os primeiros dias da Ferrari com o novo monolugar. Apesar de em pista parecer que é necessária mais evolução, a estrela da Scuderia pareceu otimista.

Nota-se ainda que o carro da Ferrari não está ao nível de outros, como a McLaren por exemplo que, aparentemente, tem uma base muito interessante para começar o ano. Leclerc e Carlos Sainz têm sentido por vezes dificuldades para dominar o monolugar vermelho, mas o discurso é otimista.

Questionado sobre a primeira impressão do SF21, Leclerc respondeu: “Bem, as impressões foram novamente boas. Há alguns sinais promissores, mas não podemos saber até à primeira qualificação. Os primeiros dados que vimos na pista correspondem ao que vimos nas simulações em Maranello antes destes testes, pelo que isto já é positivo. Dar um feedback sobre o carro agora nessas condições é muito difícil, mas ver que que os dados estão em consonância com os que temos em Maranello, já é um bom sinal”.

Leclerc acredita que a Ferrari já não tem a “estranha atmosfera” que viveu durante os piores momentos do ano passado, uma vez que parece voltar a subir a ordem da Fórmula 1.“Penso que no início, em 2020, havia uma estranha atmosfera em que nos apercebemos da realidade e que as coisas eram muito piores do que o que esperávamos”, acrescentou Leclerc. “A partir daí houve uma época qie não foi boa, mas muito rapidamente a mentalidade mudou e houve uma enorme motivação para tentarmos voltar onde queremos estar, e penso que isto não mudou a partir deste ano. O Carlos está também a trazer experiência de outras equipas, o que é muito interessante e que também nos está a dar novos mundos a explorar.”