F1: Charles Leclerc foi o mais rápido do teste de Abu Dhabi

O teste concluiu a temporada de F1 de 2024 , com a próxima ação marcada para os testes de inverno no Bahrain (26-28 de fevereiro) e a abertura da temporada em Melbourne (16 de março) .

O teste centrou-se na recolha de dados sobre os pneus, com resultados em grande parte sem significado devido a variáveis desconhecidas, como cargas de combustível e compostos de pneus. Esteban Ocon estreou-se pela Haas , e Gabriel Bortoleto fez a sua primeira corrida com a Sauber. Yuki Tsunoda testou finalmente um Red Bull e Pato O’Ward completou as duas sessões pela McLaren.

Charles Leclerc liderou a tabela de tempos no último dia da corrida de Fórmula 1 de 2024 no teste pós-temporada em Abu Dhabi. Testando os compostos de pneus 2025 da Pirelli, Leclerc estabeleceu um 1m23.510s na sessão mais fresca da tarde, completando 134 voltas .

