F1, Charles Leclerc: “Ferrari melhor após 2020 estranho”

Depois de um ano de 2020 muito complicado na Ferrari, as coisas já estão a melhorar nesta temporada. Depois de um sexto lugar no campeonato em 2020 – o seu pior resultado como construtor desde 1980 – a equipa não conseguiu vencer uma corrida pela primeira vez desde 2016, mas as coisas parece estarem a mudar: “Penso que no início houve uma atmosfera estranha, no início em 2020, quando nos apercebemos da realidade de coisas que eram muito piores do que esperávamos. Mas agora muito rapidamente, a mentalidade mudou e passou a haver uma enorme motivação para tentarmos voltar onde queremos estar. A Ferrari está melhor depois de um 2020 estranho”, explicou Leclerc que está a estabelecer um boa relação com Carlos Sainz: “Ele é um tipo fantástico; penso que nunca passei tanto tempo com ele antes de começar a época como com outros companheiros de equipa, por isso sim, estamos a dar-nos muito, muito bem e a trabalhar bem juntos”, explicou Leclerc.

“O Carlos está também a trazer experiência de outras equipas que é muito interessante e que nos está a dar novos caminhos a explorar. Portanto, isto é muito interessante, mas acho que a equipa está tão motivada como no ano passado, e [estamos] realmente dispostos a pressionar para termos dias melhores em breve”.